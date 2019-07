ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 81 Euro

Anzeige

Heute im Fokus

DAX fester -- Asien freundlich -- Fed-Chef Powell lässt Tür für baldige Leitzinssenkung offen -- Südzucker: Gewinn bricht ein -- Gerresheimer, Deutsche Beteiligungs AG, Fielmann im Fokus

Google, Apple, Facebook und Co.: Trump startet Untersuchung zu Digitalsteuer in Frankreich. Swiss Re legt Börsengang der Tochter Reassure auf Eis. US-Justiz ermittelt in 1MDB-Skandal anscheinend auch gegen Deutsche Bank. Abschiedsfeier in Mexiko: letzter VW-Beetle gebaut.