ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Heidelberger Druck auf 'Buy' - Ziel 4 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberger Druck (Heidelberger Druckmaschinen) auf "Buy" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Das Geschäft des Druckmaschinenherstellers habe in den vergangenen Monaten zunehmend an Schwung gewonnen, was sich auf die Halbjahresergebnisse im kommenden Monat positiv auswirken dürfte, schrieb Analyst Alexander O'Donoghue in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die starke Auftragslage sollte sich günstig auf die zweite Hälfte des laufenden Geschäftsjahres auswirken. Die Aktien hätten daher weiteres Potenzial./mf/mis

Datum der Analyse: 04.10.2018