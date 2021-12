ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 106 Euro

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 70,32 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für HelloFresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Wie Analystin Sarah Simon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, sind sinkende Marktschätzungen für den Kochboxenlieferanten nicht vermeidbar. Allerdings seien die Investitionen, die das Unternehmen derzeit vornimmt, wegweisend für mehr Wachstum und Profitabilität in der Zukunft. Die Strategie werde sich mittelfristig auszahlen./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2021 / 17:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------