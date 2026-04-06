ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Hermes auf 'Buy' - Ziel 2600 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2600 Euro auf "Buy" belassen. Die Bewertung der Luxusbranche zeige aktuell gewisse Parallelen zu den Banken in den 2010er-Jahren, schrieb Nick Anderson am Freitagnachmittag. Der Sektor stecke in einem klaren Umbruch, von vielen verwechselt mit zyklischen Bewegungen. Das Ergebnis sei eine klare Underperformance, punktuell unterbrochen von hoffnungsbasierten Bärenmarktrallys. Der Umbruch, bedingt unter anderem durch die ungünstige Demografie der Generation Z, verkleinere letztlich die Kundenbasis. Andersons Favoriten heißen Hermes und Brunello Cucinelli. Richemont hält er auch noch für recht gut aufgestellt./ag/edh

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 15:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben