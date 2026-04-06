DAX23.804 ±-0,0%Est505.926 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 -3,1%Nas22.903 +0,4%Bitcoin60.809 +0,4%Euro1,1687 +0,1%Öl101,5 +7,6%Gold4.724 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Allianz 840400 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche gescheitert: DAX mit kräftigen Abgaben erwartet -- Asiens Börsen fallen -- Trump will Straße von Hormus blockieren -- ServiceNow, Lufthansa, Tesla, BVB im Fokus
Top News
Gescheiterte Friedensverhandlungen belasten: DAX mit deutlichen Verlusten erwartet Gescheiterte Friedensverhandlungen belasten: DAX mit deutlichen Verlusten erwartet
Neue Meme-Aktie? - Warum Experten beim SpaceX-IPO meme-artige Züge sehen Neue Meme-Aktie? - Warum Experten beim SpaceX-IPO meme-artige Züge sehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Hermes auf 'Buy' - Ziel 2600 Euro

13.04.26 08:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hermès (Hermes International)
1.730,50 EUR -40,00 EUR -2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2600 Euro auf "Buy" belassen. Die Bewertung der Luxusbranche zeige aktuell gewisse Parallelen zu den Banken in den 2010er-Jahren, schrieb Nick Anderson am Freitagnachmittag. Der Sektor stecke in einem klaren Umbruch, von vielen verwechselt mit zyklischen Bewegungen. Das Ergebnis sei eine klare Underperformance, punktuell unterbrochen von hoffnungsbasierten Bärenmarktrallys. Der Umbruch, bedingt unter anderem durch die ungünstige Demografie der Generation Z, verkleinere letztlich die Kundenbasis. Andersons Favoriten heißen Hermes und Brunello Cucinelli. Richemont hält er auch noch für recht gut aufgestellt./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 15:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Hermès (Hermes International)

DatumRatingAnalyst
08:01Hermès (Hermes International) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.2026Hermès (Hermes International) BuyDeutsche Bank AG
31.03.2026Hermès (Hermes International) OutperformRBC Capital Markets
30.03.2026Hermès (Hermes International) NeutralUBS AG
25.03.2026Hermès (Hermes International) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01Hermès (Hermes International) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.2026Hermès (Hermes International) BuyDeutsche Bank AG
31.03.2026Hermès (Hermes International) OutperformRBC Capital Markets
23.03.2026Hermès (Hermes International) OutperformRBC Capital Markets
17.02.2026Hermès (Hermes International) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
30.03.2026Hermès (Hermes International) NeutralUBS AG
25.03.2026Hermès (Hermes International) NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Hermès (Hermes International) Equal WeightBarclays Capital
13.02.2026Hermès (Hermes International) NeutralUBS AG
12.02.2026Hermès (Hermes International) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.04.2025Hermès (Hermes International) VerkaufenDZ BANK
27.03.2025Hermès (Hermes International) VerkaufenDZ BANK
18.02.2025Hermès (Hermes International) VerkaufenDZ BANK
12.10.2023Hermès (Hermes International) SellGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2023Hermès (Hermes International) SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hermès (Hermes International) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen