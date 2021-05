ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Hypoport auf 'Buy' - Ziel 550 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hypoport (Hypoport SE) nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Das Kerngeschäft des Finanzdienstleisters, die Kreditplattform, habe im ersten Quartal solides Wachstum verzeichnet und dank der Ausnutzung von Größenvorteilen die Profitabilität deutlich erhöht, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sollte Anleger angesichts der beim Wachstum eher schwachen vorläufigen Zahlen beruhigen./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2021 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------