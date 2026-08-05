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ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die vom Chiphersteller avisierte Segmentmarge im vierten Geschäftsquartal sei niedriger als erwartet und für die Investoren mithin eine Enttäuschung, schrieb Tammy Qiu am Mittwoch. Dies gelte erst recht nach guten Nachrichten von Herstellern analoger Halbleiter./rob/bek/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
05.08.26 Infineon Kaufen DZ BANK
05.08.26 Infineon Hold Warburg Research
05.08.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.