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ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt MTU auf 'Hold' - Ziel 390 Euro

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MTU Aero Engines AG
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU (MTU Aero Engines) mit einem Kursziel von 390 Euro auf "Hold" belassen. Die wieder zugespitzte Lage in Nahost trübe die Aussichten für das Servicegeschäft in der zivilen Luftfahrt ein, schrieb George McWhirter am Freitag. Die Erholung der Flugstunden drehe eine Warteschleife./ag/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 15:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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10:01 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
24.08.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.

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