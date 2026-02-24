ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 32 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Richard Dawson am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Auch der Ausblick auf 2026 liege über dem Konsens./rob/ag/ajx

