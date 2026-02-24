DAX25.077 +0,4%Est506.154 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4500 +3,2%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.469 +2,0%Euro1,1785 +0,1%Öl71,15 -0,1%Gold5.174 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
EON SE-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Aktie EON SE-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Aktie
Ausblick: Erste Group Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Erste Group Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 32 Euro

25.02.26 10:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
40,60 EUR 5,50 EUR 15,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Richard Dawson am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Auch der Ausblick auf 2026 liege über dem Konsens./rob/ag/ajx

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
09:41Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:31Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:46Nordex BuyJefferies & Company Inc.
17.02.2026Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:41Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:31Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:46Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.01.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
14.01.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.02.2026Nordex Equal WeightBarclays Capital
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.01.2026Nordex UnderperformRBC Capital Markets
25.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
28.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen