ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 32 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Richard Dawson am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Auch der Ausblick auf 2026 liege über dem Konsens./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent