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ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 57 Euro

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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex nach Auftragszahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die eingegangenen Bestellungen des Windturbinen-Herstellers hätten die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Richard Dawson in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Er geht davon aus, dass Deutschland nach dem hohen Auktionsvolumen weiterhin ein wesentlicher Treiber für die Auftragseingänge bleiben und das US-Geschäft einen zunehmenden Beitrag leisten wird./rob/edh/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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09:46 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
09:06 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
03.07.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
01.07.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG