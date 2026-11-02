ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Puma SE auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

02.11.26 12:04 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma (PUMA SE) auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Erneuerung des Führungsteams, des Geschäftsmodells, der Bilanz sowie der Kostenbasis seien mittlerweile weitgehend abgeschlossen, schrieb Nick Anderson in einer Studie am Montag. Die Aufmerksamkeit wende sich nun wieder dem Wachstum des Herstellers von Sportbekleidung zu, sowie dem Potenzial der Marke./rob/bek/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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