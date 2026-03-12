DAX23.646 +0,2%Est505.767 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6600 +5,5%Nas22.312 -1,8%Bitcoin63.791 +4,2%Euro1,1477 -0,4%Öl99,12 -2,6%Gold5.109 +0,3%
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2100 Euro

13.03.26 13:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.598,50 EUR 45,50 EUR 2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Die Wachstumstreiber des Rüstungskonzerns seien intakt, schrieb George McWhirter in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Geschäftszahlen. Die Auftrags-Pipeline sei seit Jahresbeginn weiter gewachsen, und die Margen im Munitionsgeschäft hätten 2025 positiv überrascht. McWhiter hob seine Umsatzprognosen für 2026 und 2027 an. Die Schätzung für den diesjährigen freien Barmittelzufluss revidierte er nach unten, wird hier für die zwei kommenden Jahre aber optimistischer./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
10:26Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
12.03.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
