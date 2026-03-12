ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2100 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Die Wachstumstreiber des Rüstungskonzerns seien intakt, schrieb George McWhirter in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Geschäftszahlen. Die Auftrags-Pipeline sei seit Jahresbeginn weiter gewachsen, und die Margen im Munitionsgeschäft hätten 2025 positiv überrascht. McWhiter hob seine Umsatzprognosen für 2026 und 2027 an. Die Schätzung für den diesjährigen freien Barmittelzufluss revidierte er nach unten, wird hier für die zwei kommenden Jahre aber optimistischer./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent