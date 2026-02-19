DAX24.149 +1,5%Est505.869 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1800 +2,5%Nas22.517 -1,0%Bitcoin60.863 +3,4%Euro1,1646 +0,3%Öl82,56 +0,7%Gold5.180 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Erholungskurs -- 24.000er-Marke zurückerobert -- adidas plant Milliardenrückkäufe -- Bayer mit Milliardenverlust -- Bitcoin, Gasaktien, Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen
Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Secunet auf 'Buy' - Ziel 254 Euro

04.03.26 13:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
secunet Security Networks AG
192,20 EUR 4,80 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet (secunet Security Networks) auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. Die Eskalation im Nahen Osten habe das Thema Cybersicherheit wieder in den Fokus gerückt, schrieb Andreas Wolf am Dienstagabend. Immerhin seien Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur ein asymmetrisches Mittel der Kriegsführung. Cybersicherheits-Maßnahmen würden nun priorisiert./rob/ag/mis

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 17:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Ausgewählte Hebelprodukte auf secunet Security Networks

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf secunet Security Networks

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu secunet Security Networks AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu secunet Security Networks AG

DatumRatingAnalyst
08:01secunet Security Networks BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.2026secunet Security Networks BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.2026secunet Security Networks BuyWarburg Research
26.01.2026secunet Security Networks BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.2026secunet Security Networks BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08:01secunet Security Networks BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.2026secunet Security Networks BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.2026secunet Security Networks BuyWarburg Research
26.01.2026secunet Security Networks BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.2026secunet Security Networks BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
25.04.2025secunet Security Networks HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.10.2024secunet Security Networks HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.10.2009secunet haltenSES Research GmbH
12.08.2009secunet haltenSES Research GmbH
10.07.2009secunet haltenSES Research GmbH
DatumRatingAnalyst
15.12.2023secunet Security Networks SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
23.07.2009secunet Angebot annehmenFocus Money

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für secunet Security Networks AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen