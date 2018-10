ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Stratec auf 'Hold' - Ziel 60 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec (STRATEC Biomedical) nach einer erneuten Gewinnwarnung auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Gemeinsam mit der ergebnisbelastenden Veräußerung des Geschäfts der Nukleinsäureaufbereitung sieht Analyst Michael Ruzic-Gauthier einen Korrekturbedarf für die operativen Ergebnisschätzungen am Markt von 10 Prozent für das laufende und 6 bis 8 Prozent für das kommende Jahr. Die Aktien des Laborgeräteherstellers dürften deutlich unter Druck geraten, schrieb er am Freitag in einem ersten Kommentar./ag/gl

Datum der Analyse: 05.10.2018