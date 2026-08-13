ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Thyssenkrupp Nucera auf 'Hold' - Ziel 9 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für thyssenkrupp nucera mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Hold" belassen. Analyst James Carmichael bleibt zurückhaltend für den Spezialisten für Wasserelektrolyseanlagen. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Unsicherheit hinsichtlich des Auftragseingangs. Eine Erholung der Auftragsbücher bleibe maßgeblich für die Wachstumsstory im Bereich Grüner Wasserstoff./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 16:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp nucera
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp nucera
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle thyssenkrupp nucera Aktie News
thyssenkrupp nucera Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp nucera nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.26
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG