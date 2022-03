ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Vantage Towers auf 'Hold' - Ziel 33 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vantage Towers auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Vodafone-Funkturmtochter brauche wohl eine Übernahme, um bewertungstechnisch den Durchbruch zu schaffen, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2022 / 06:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

