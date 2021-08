ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Varta auf 'Hold' - Ziel 125 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Varta nach einem Quartalsbericht auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Seit der Vorlage der mäßigen Zahlen habe die Aktie des Batteriekonzerns einen Großteil der seit Juli akkumulierten Kursgewinne eingebüßt, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die zweite Jahreshälfte gehe Varta indes vom üblichen saisonalen Aufschwung aus und wolle zudem neue Produkte auf den Markt bringen./gl/mis

