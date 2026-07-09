ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Vincorion auf 'Buy' - Ziel 26 Euro
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vincorion nach vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Die Wachstumsdynamik des starken ersten Quartals habe sich fortgesetzt, schrieb Lasse Stueben am Freitag. Die Aktien des Rüstungszulieferers von Energie- und Mechatroniklösungen biete eine attraktive Möglichkeit, von den steigenden deutschen Verteidigungsausgaben zu profitieren./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 10:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:21
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.06.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)