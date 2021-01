ANALYSE-FLASH: Berenberg dreht Votum für Moller-Maersk auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat A.P. Moller-Maersk um gleich zwei Stufen von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 8700 auf 17500 dänische Kronen angehoben. Der derzeitige Anstieg der Frachtraten sei beispiellos und werde wahrscheinlich so lange anhalten, dass er langfristige Auswirkungen auf die Branche haben dürfte, argumentierte Analyst William Fitzalan Howard in einer am Dienstag vorliegenden Studie für seine Kaufempfehlung./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / 17:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben