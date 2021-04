ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Aixtron (AIXTRON SE) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 20 Euro angehoben. Analystin Charlotte Friedrichs sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie eine attraktive Einstiegschance bei den Papieren des Halbleiterzulieferers, die am Vortag nach dem Erstquartalsbericht kräftig abgerutscht waren. Das Kerngeschäft bleibe stark. Sie traut Aixtron mittelfristig ein prozentual zweistelliges Wachstum zu./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2021 / 16:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

