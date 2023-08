ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Aumann auf 'Buy' - 'Profiteur der E-Mobilität'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Aumann von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 21 Euro angehoben. Der Spezialmaschinenbauer mit Fokus auf Elektromobilität sei ein frühzyklisches Unternehmen und eine Wette auf das erwartete hohe Wachstum in diesem Bereich, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aumann dürfte in den kommenden Quartalen vom Versuch europäischer Autobauer profitieren, Marktanteile im Bereich E-Fahrzeuge zurückzugewinnen. Sie passte nach den starken Quartalszahlen am 15. August zudem nun ihre Schätzungen an./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2023 / 16:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

