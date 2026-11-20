ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Auto1 auf 'Buy' - Ziel runter auf 23 Euro
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für AUTO1 von 25 auf 23 Euro gesenkt, aber die Aktien nach ihrem Kursrutsch von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Autohändler setze auf Qualität statt Quantität, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstag in Rückschau auf das dritte Quartal. Die Berliner hätten bewiesen, dass der operative Hebel auch bei geringeren Absatzvolumina greife./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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