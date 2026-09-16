DAX 25.402 -0,2%ESt50 6.252 +0,2%MSCI World 4.887 -0,5%Top 10 Crypto 9,90 +0,7%Nas 25.982 -0,8%Bitcoin 65.784 +0,4%Euro 1,1550 +0,1%Öl 107,3 -1,4%Gold 4.336 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt BMW auf 'Buy' - Ziel hoch auf 75 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
63.98 EUR 0.64 EUR 1.01 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW in einer Branchenstudie von 69 auf 75 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Strukturelle Probleme in China seien zwar nicht verschwunden, aber nach der Gewinnwarnung im Juni stünden die Erwartungen vor dem bevorstehenden Kapitalmarkttag auf soliderer Basis, schrieb Romain Gourvil am Dienstag in seinem Branchenkommentar. BMW bleibe fundamental stark und habe den Höhepunkt der Investitionen tatsächlich hinter sich./ag/zb

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Aktuelle BMW Aktie News

Werbung

BMW Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:06 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.09.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
28.08.26 BMW Outperform Bernstein Research
27.08.26 BMW Halten DZ BANK
14.08.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.