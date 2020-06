ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Compugroup auf 'Buy' und Ziel auf 80 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Compugroup (CompuGroup Medical SE) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 80 Euro angehoben. Analystin Charlotte Friedrichs zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie nun optimistischer für das Telemedizingeschäft des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwareanbieters. Sie erhöhte ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2021 und 2022./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2020 / 16:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben