ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Compugroup auf 'Buy' - Ziel 85 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Compugroup (CompuGroup Medical SECo) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 85 Euro belassen. Die Aktien des auf Arztpraxen spezialisierten Softwareherstellers seien seit Jahresbeginn - absolut gesehen und auch im Vergleich mit Mitbewerbern - deutlich gefallen, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Sorgen über die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und über das weitere Ausrollen der Telematikinfrastruktur seien übertrieben. Sie hob die starke Marktstellung von Compugroup hervor, die große Kundenbasis und die signifikanten Wachstumschancen durch die fortschreitende Digitalisierung im Gesundheitsbereich./ck/ag

