ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt HSBC auf 'Buy' - Ziel 780 Pence

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat HSBC nach Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 780 Pence belassen. Die Bank sei dank ihrer globalen Präsenz attraktiv aufgestellt, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie biete Unternehmen weltweit gewinnträchtige Bankendienstleistungen an und habe Zugang zu schnell wachsenden Märkten. Zudem profitiere die HSBC von den steigenden Zinsen, Investitionen und nachlassende Belastungen durch den Umbau des Unternehmens. Das attraktive Wachstumspotenzial sieht Richardson aktuell nicht eingepreist./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2023 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

