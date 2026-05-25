DAX25.109 -0,3%Est506.051 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3600 -1,6%Nas26.675 +0,1%Bitcoin63.114 -1,3%Euro1,1613 -0,1%Öl96,84 +2,0%Gold4.388 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Angriffe auf Iran: DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneins -- Salesforce enttäuscht beim Gewinn -- Snowflake von Bilanz beflügelt -- AMD, Delivery Hero, Uber, Siemens Energy im Fokus
Top News
Snowflake springt um 37 Prozent: Quartalsbilanz und Amazon-Deal entkräften die Skeptiker Snowflake springt um 37 Prozent: Quartalsbilanz und Amazon-Deal entkräften die Skeptiker
Salesforce-Aktie von mauem Ausblick belastet: SAP-Konkurrent verdient im 1. Quartal nicht so viel wie erwartet Salesforce-Aktie von mauem Ausblick belastet: SAP-Konkurrent verdient im 1. Quartal nicht so viel wie erwartet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt L'Oreal auf 'Buy' - Ziel hoch auf 435 Euro

28.05.26 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
386,45 EUR -0,05 EUR -0,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal (LOréal) von 374 auf 435 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Wachstum der Franzosen stehe vor einer Beschleunigungsphase, schrieb Fulvio Cazzol am Mittwochabend. Damit dürften sie zum Tempo der Vergangenheit zurückkehren. Die Aktie habe allerdings noch nicht reagiert, die "Bären" mieden den Konsumgütersektor./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

DatumMeistgelesen

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

DatumRatingAnalyst
09:56LOréal OverweightBarclays Capital
08:56LOréal BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.05.2026LOréal Market-PerformBernstein Research
22.05.2026LOréal Market-PerformBernstein Research
04.05.2026LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:56LOréal OverweightBarclays Capital
08:56LOréal BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2026LOréal OutperformRBC Capital Markets
23.04.2026LOréal KaufenDZ BANK
23.04.2026LOréal OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.05.2026LOréal Market-PerformBernstein Research
22.05.2026LOréal Market-PerformBernstein Research
23.04.2026LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.04.2026LOréal HoldDeutsche Bank AG
22.04.2026LOréal Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.05.2026LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.
22.04.2026LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.
15.04.2026LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.
14.04.2026LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.
09.04.2026LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen