ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Roche auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 380 Franken

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Roche von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 350 auf 380 Franken angehoben. Ein Großteil der Erosion im Pharmageschäft von Roche sei nun Vergangenheit, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Auch dürften sich die Auswirkungen von Preisreformen auf dem US-Markt für die Schweizer in Grenzen halten. Die jüngsten Produktvorstellungen dürften mit einem Wachstumspotenzial von fünf Prozent jährlich von 2021 bis 2026 einhergehen. /bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2022 / 16:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

