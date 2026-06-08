ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Rolls-Royce auf 'Buy' - Ziel hoch auf 1430 Pence

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1270 auf 1430 Pence angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. George McWhirter hob am Donnerstag in seiner Analyse europäischer Triebwerkhersteller vor allem die Defensivqualitäten der Briten hervor. Hinsichtlich der zivilen Luftfahrt ist er eher vorsichtig und setzt daher auf Aktien, die auch eine Schwäche in der Flugaktivität gut verkraften können. Die Kapazitäten bei Großraumflugzeugen seien bei steigenden Treibstoffkosten üblicherweise stabiler als die von Schmalrumpfflugzeugen. Rolls-Royce sei in Großraumflugzeugen besonders stark vertreten, gefolgt von MTU und Safran./ag/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben