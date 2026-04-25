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ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Sartorius auf 'Buy' - Ziel hoch auf 250 Euro

27.04.26 08:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG Vz.
222,80 EUR 6,00 EUR 2,77%
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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius Vorzüge (Sartorius vz) von 215 auf 250 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Harry Gillis sieht beim Laborkonzern inzwischen ein positives Verhältnis von Chancen zu Risiken, wie er am Freitag in seiner Kaufempfehlung schrieb. Die Korrekturphase der Markterwartungen sei vorüber. Die Bewertung sei zwar immer noch hoch, dürfte aber angesichts der nun zu erwartenden Dynamik ignoriert werden./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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08:01Sartorius vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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24.04.2026Sartorius vz NeutralUBS AG
23.04.2026Sartorius vz OverweightBarclays Capital
23.04.2026Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
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23.04.2026Sartorius vz OverweightBarclays Capital
23.04.2026Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
23.04.2026Sartorius vz OutperformBernstein Research
23.04.2026Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.04.2026Sartorius vz HaltenDZ BANK
24.04.2026Sartorius vz NeutralUBS AG
23.04.2026Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2026Sartorius vz NeutralUBS AG
23.04.2026Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

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