ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt SGL Carbon auf 'Buy' - Ziel hoch auf 11 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat SGL Carbon (SGL Carbon SE) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 8,50 auf 11,00 Euro angehoben. Dank deutlich gesenkter Kosten und Schulden sowie gestiegener Vorauszahlungen von Kunden habe der Kohlefaserspezialist mehr Spielraum, die Produktionskapazitäten in seinem margenträchtigsten Geschäft mit Spezialgraphit-Produkten für Hochtemperaturprozesse auszubauen, schrieb Analyst Thomas Junghanns in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine Margenerwartungen an. Das neue Management habe das Unternehmen in den vergangenen Jahren erfolgreich ausgerichtet./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2023 / 14:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben