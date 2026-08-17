ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 91 Euro
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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Stammaktien von Sixt (Sixt SE St) von 83 auf 91 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Angesichts der schwachen Konsumstimmung möge das Bauchgefühl gegen die Kaufempfehlung sprechen, die Aussichten sprächen aber für die Münchner, schrieb Yasmin Steilen am Montagnachmittag. Sie geht von einem starken Sommer-Reisegeschäft in Europa aus und sieht einen fokussierten Ansatz bezüglich der Restwert-Risiken in Nordamerika. Zudem gebe es die klare Bereitschaft zur besseren Kommunikation mit den Anlegern./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Sixt SE St Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Sixt SE St Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Sixt SE St Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Sixt SE St Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Sixt SE St Buy
|Jefferies & Company Inc.