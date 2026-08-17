DAX 26.339 -0,4%ESt50 6.530 -0,1%MSCI World 5.008 -0,4%Top 10 Crypto 8,31 ±0,0%Nas 26.645 -0,3%Bitcoin 55.499 -0,3%Euro 1,1571 -0,1%Öl 91,7 +0,9%Gold 4.398 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 91 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sixt SE St.
72.25 EUR 0.65 EUR 0.91 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Stammaktien von Sixt (Sixt SE St) von 83 auf 91 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Angesichts der schwachen Konsumstimmung möge das Bauchgefühl gegen die Kaufempfehlung sprechen, die Aussichten sprächen aber für die Münchner, schrieb Yasmin Steilen am Montagnachmittag. Sie geht von einem starken Sommer-Reisegeschäft in Europa aus und sieht einen fokussierten Ansatz bezüglich der Restwert-Risiken in Nordamerika. Zudem gebe es die klare Bereitschaft zur besseren Kommunikation mit den Anlegern./rob/ag/gl

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Aktuelle Sixt Aktie News

Werbung

Sixt Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sixt nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08:01 Sixt SE St Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Sixt SE St Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 Sixt SE St Buy UBS AG
13.08.26 Sixt SE St Kaufen DZ BANK
13.08.26 Sixt SE St Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.