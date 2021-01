ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt UBS auf 'Buy' - Ziel 15,50 Franken

Aktien in diesem Artikel UBS 10,46 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat UBS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 12 auf 15,50 Franken angehoben. Er habe seine Schätzungen erhöht und damit die besseren Prognosen für die Vermögensverwaltung berücksichtigt, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Schweizer Bank verdiene eine überdurchschnittliche Bewertung./mf/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2021 / 17:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben