ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Adidas auf 207 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für adidas vor Zahlen zum zweiten Quartal von 202 auf 207 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Investitionen in die Marke dürften auf dem Gewinn des Sportartikelherstellers lasten, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch erhöhte sie ihre Gewinnschätzungen bis 2020, womit sie nicht mehr ganz so starke Belastungen durch Währungseinflüsse reflektiere./ajx/zb

Datum der Analyse: 24.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

