ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Adidas auf 360 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für adidas vor den Zahlen zum zweiten Quartal von 310 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Renwick rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem soliden Zwischenbericht des Sportartikel- und Lifestyle-Konzerns - trotz der Corona-Pandemie und der Kaufboykotte in China. Die Produktpalette habe sich verbessert und die Nachfrage nach der Marke Adidas nehme zu. Der Ausblick des Managements stehe auf solidem Fundament./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 16:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben