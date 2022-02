ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Adyen auf 2550 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adyen (Adyen BV Parts Sociales) von 1700 auf 2550 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank einer starken Marktposition dürfte der niederländischer Zahlungsdienstleister eine drohende Abschwächung des Online-Handels auffangen können, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei bei der Akquise neuer Handelspartner erfolgreich und sei auch aus technischer Sicht führend in der Branche./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

