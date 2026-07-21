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ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Airbus auf 205 Euro - 'Hold'

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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE) nach Aussagen zur mittelfristigen Entwicklung von 190 auf 205 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Vorgabe für das operative Ergebnis im Jahr 2029 liege unter der durchschnittlichen Markterwartung, schrieb George McWhirter am Mittwoch. Beziehe man allerdings die aktuellen Schätzungen für die künftige Euro-Dollar-Relation mit ein, so decke sich das Ziel von Airbus für den operativen Gewinn mit den Analystenerwartungen./rob/bek

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Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 05:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
10:56 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
09:36 Airbus SE Kaufen DZ BANK
09:21 Airbus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:16 Airbus SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.