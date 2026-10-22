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ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Akzo Nobel auf 70 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel von 67 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Farben- und Lackherstellers hätten sich in den vergangenen Wochen mit Blick auf die hartnäckig hohen Ölpreise besser als von ihm erwartet gehalten, schrieb Sebastian Bray am Mittwoch. Dies sollte sich 2027 fortsetzen, da die Titel der Branche gefragt seien und das Kostenmanagement besser klappe als in der Vergangenheit, betonte der Experte mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen./rob/gl/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
08:36 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:21 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.

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