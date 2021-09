ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Aumann auf 18 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aumann von 13,50 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Auftragseingänge des Maschinen- und Anlagenbauers hätten sich im zweiten Quartal verbessert, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach einer erfolgreichen Umstrukturierung sei das Unternehmen gut positioniert für eine vollständige Markterholung./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2021 / 15:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------