ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für BASF auf 77 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 68 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch ohne Konjunkturerholung winke hier im kommenden Jahr das dynamischste Gewinnwachstum der europäischen Chemiebranche, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / 06:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

