ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Basler auf 33 Euro - 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Basler nach endgültigen Geschäftszahlen von 29 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der angespannten Versorgungslage bei Bauteilen habe der Bildverarbeitungsspezialist erneut ein starkes Wachstum verzeichnet, sowohl bei den Auftragseingängen als auch beim Umsatz, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Und trotz der starken konjunkturellen Dynamik würden die Aktien nahe ihres Zehnjahrestiefs bewertet, was ungerechtfertigt sei./rob/la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 18:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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