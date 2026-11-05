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ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Basler auf 33 Euro - 'Buy'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Basler AG
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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Basler nach endgültigen Geschäftszahlen von 29 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der angespannten Versorgungslage bei Bauteilen habe der Bildverarbeitungsspezialist erneut ein starkes Wachstum verzeichnet, sowohl bei den Auftragseingängen als auch beim Umsatz, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Und trotz der starken konjunkturellen Dynamik würden die Aktien nahe ihres Zehnjahrestiefs bewertet, was ungerechtfertigt sei./rob/la/stk

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Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 18:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
10:06 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
09:26 Basler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Basler Buy Warburg Research

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