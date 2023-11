ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für BP auf 525 Pence - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP von 490 auf 525 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe nach zwei starken Quartalen in einem schwachen dritten Quartal vor allem beim Handelsergebnis im Gasbereich enttäuscht, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu komme ein durchwachsener Ausblick auf das Schlussquartal. Tarr senkte seine Ergebnisschätzung (EPS) für 2023, hob die Prognosen für 2024 und 2025 wegen der Erwartung besserer Geschäfte aber an. Er bleibe damit jedoch unter den Konsensprognosen, betonte der Experte./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2023 / 20:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

