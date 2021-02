ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Dermapharm auf 72 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dermapharm anlässlich der angekündigten Ausweitung der Corona-Impfstoffproduktion von 53 auf 72 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Sie habe bereits zuvor darauf hingewiesen, dass der Pharmakonzern seine Produktionskapazität mehr als verdoppeln könne, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun habe sie ihre Umsatz- und Ergebnisschätzungen für 2021 und 2022 erhöht./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2021 / 17:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------