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ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Deutz auf 11 Euro - 'Buy'

08.04.26 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9,56 EUR 0,73 EUR 8,21%
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für DEUTZ von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Transformation beim Motorenhersteller gehe weiter, schrieb Lasse Stueben am Dienstagnachmittag. Das Geschäft sei inzwischen robuster als früher./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 16:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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