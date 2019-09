ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Engie auf 16 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Engie (Engie (ex GDF Suez)) von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es sei Zeit für eine Erholung, schrieb Analyst Lawson Steele in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet bei dem Versorger mit einem Zuwachs des Gewinns je Aktie von 50 Prozent bis 2021./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2019 / 17:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

