ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Eon auf 15 Euro - 'Buy'

Werte in diesem Artikel

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon (EON SE) von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die notwendigen erheblichen Investitionen ins Netzwerkgeschäft und eine unterstützende Regulierung untermauerten die Wachstumsaussichten des Versorgers, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Bewertungsabschlag zu Konkurrenten erscheine nicht gerechtfertigt, Eon zähle zu seinen Top 3 in der EU, betonte der Experte und hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) an./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2024 / 18:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------