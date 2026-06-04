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ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Flatexdegiro auf 48 Euro - 'Buy'

05.06.26 08:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für flatexDEGIRO von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Europas Online-Investmentplattformen befänden sich auf einem Höhepunkt positiver struktureller Trends mit dauerhaft attraktiven Wachstumsaussichten, schrieb Christoph Greulich am Donnerstagnachmittag in seiner Brancheneinschätzung. Die europäische Investmentkultur sei immer noch unterentwickelt. Doch die Politik mache zunehmend Ernst mit ihrem Ziel, die üppigen Spareinlagen der Privathaushalte in produktive Investments zu lenken und Anreize für Investitionen an den Aktienmärkten zu schaffen. Angesichts eines 20-prozentigen Rückgangs seit Jahresbeginn seien die Branchenbewertungen wieder auf ihrem langjährigen Durchschnitt angekommen, weshalb nun ein guter Zeitpunkt für einen neuen Blick auf den Anlegehintergrund gekommen sei. Auf Zwölfmonatssicht böten Flatexdegiro, die auf "Buy" hochgestufte Nordnet und Fineco die attraktivsten Aussichten. Avanza und Swissquote bewertet Greulich weiter mit "Neutral"./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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