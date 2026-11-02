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ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Fuchs SE auf 43,50 Euro - 'Hold'

Werte in diesem Artikel
Aktien
FUCHS SE VZ
43.48 EUR -0.62 EUR -1.41 %
Charts | News | Analysen

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fuchs SE (FUCHS SE VZ) nach Zahlen von 41,00 auf 43,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. In einem großartigen Geschäftsjahr sei auch das dritte Quartal außerordentlich gut ausgefallen, schrieb Sebastian Bray in einer Studie am Montag. An weiteren positiven Überraschungen des Schmierstoffherstellers habe er allerdings seine Zweifel./rob/bek/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 09:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
10:46 FUCHS SE VZ Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.26 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 FUCHS SE VZ Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 FUCHS SE VZ Kaufen DZ BANK

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