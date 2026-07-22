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ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Gea Group auf 74 Euro - 'Buy'

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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GEA nach vorläufigen Quartalszahlen von 72 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer Studie am Donnerstag. Höhere mittelfristige Zielvorgaben des Anlagenherstellers seien wahrscheinlicher geworden und dürften zudem zeitlich früher erreicht werden. Das Unternehmen habe diesbezüglich in der Vergangenheit eine Erfolgsbilanz aufzuweisen./rob/bek/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
12:16 GEA Buy Deutsche Bank AG
11:56 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 GEA Halten DZ BANK
22.07.26 GEA Equal Weight Barclays Capital
22.07.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.