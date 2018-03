ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für HelloFresh auf 16 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für HelloFresh nach Zahlen für 2017 von 14,50 auf 16,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Herausragend sei das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im internationalen Geschäft, schrieb Analyst Robert Berg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieses sei im Schlussquartal 2017 erstmals profitabel gewesen - bei einem Umsatzwachstum von mehr als 30 Prozent. Auch in den USA habe der Kochboxverschicker erstmals nahezu profitabel abgeschnitten./bek/la

Datum der Analyse: 22.03.2018

