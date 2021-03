ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Hypoport auf 550 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport (Hypoport SE) nach Zahlen zum vierten Quartal von 440 auf 550 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate belegten eine hohe Profitabilität im Kerngeschäft des IT-Dienstleisters für die Finanzindustrie, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Marktanteilsgewinne der Kreditplattform hätten sich noch beschleunigt. Die Investitionen des Unternehmens ins Wachstum verzerrten zunächst die Story, sollten sich am Ende aber auszahlen./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 18:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

